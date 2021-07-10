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В Болгарии появится завод по производству электромобилей

Меморандум о строительстве завода подписали власти страны и немецкая компания Next eGO

СОФИЯ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Болгарии и немецкая компания Next eGO подписали меморандум о строительстве завода по производству электромобилей. Об этом в субботу на брифинге сообщил министр экономики технического правительства страны Кирил Петков.

"Очень горд, что немецкая компания будущего, которая уже производит электромобили, построит свое основное производство в районе города Ловеч. В Болгарии будет проводиться не только сборка электромобилей, но и производство их алюминиевой конструкции, кабелей, программного обеспечения", - сообщил министр.

Ожидается, что тестовое производство электромобилей начнется в 2023 году, выйдя на полную мощность, завод будет выпускать ежегодно около 30 тыс. машин. Базовые автомобили стоимостью около €20 тыс. смогут заряжаться от обычной электрической сети, а их пробег после зарядки аккумулятора составит около 200 км.

Инвестиции в предприятие составят около €14 млн, планируется, что будет открыто около тысячи новых рабочих мест.

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