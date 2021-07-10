В ФРГ политик призвал ХДС занять критичную позицию по вопросу "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Представитель германского Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер не считает газопровод "Северный поток - 2" экономическим проектом и призывает однопартийцев занять более критичную позицию по этому вопросу в ходе предвыборной борьбы. Об этом сообщил в субботу журнал Der Spiegel .

"Северный поток - 2" преимущественно является геополитическим проектом", - говорится в экспертной статье политика, предназначенной для внутрипартийного пользования. По его мнению, Россия хочет "исключить Украину из газового транзита".

При этом Кизеветтер признает, что трубопровод почти готов и останавливать его слишком поздно, особенно с учетом необходимости выплачивать в таком случае миллиардные компенсации. Он считает нужным изучить возможность введения моратория и при благоприятном стечении обстоятельств достроить его потом. В качестве следующего шага, как полагает политик, следует увязать использование "Северного потока - 2" "с энергобезопасностью восточноевропейских стран и достоверными гарантиями" со стороны РФ в плане сохранения транзита через Украину.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает нужным достроить газопровод. Аналогичной точки зрения придерживается председатель ХДС Армин Лашет.

Выборы в Бундестаг пройдут 26 сентября.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение в связи с попытками ряда государств обусловить судьбу трубопровода политически мотивированными обстоятельствами.