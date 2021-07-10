Сербский министр назвал историческим моментом вступление в силу соглашения о ЗСТ с ЕАЭС

БЕЛГРАД, 10 июля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Вступление в силу соглашения о зоне свободной торговли между Сербией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) 10 июля является историческим моментом для Белграда. Об этом заявил в субботу в комментарии ТАСС министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович.

"Это исторический момент для Сербии. В результате наших отличных политических отношений открылись новые перспективы для развития наших экономических отношений, что имеет существенное значение для нашего государства, экономики и граждан. С вступлением в силу этого соглашения сербская экономика получает возможность экспортировать практически все производимые товары на рынки Евразийского экономического союза, начитывающего порядка 200 млн человек, без торговых пошлин", - заявил Попович.

10 июля вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли между Сербией и ЕАЭС, подписанное 25 октября 2019 года.