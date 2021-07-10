Глава МВФ поприветствовала поддержку странами G20 международной налоговой реформы

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в субботу приветствовала поддержку министрами финансов и руководителями центральных банков Группы двадцати (G20) проведения международной налоговой реформы, которую они выразили по итогам встречи в Венеции.

"Меня очень воодушевляет существенный прогресс по ряду вопросов, достигнутый G20 на этой встрече. В частности, я хочу отметить поддержку G20 исторического соглашения о минимальной ставке корпоративного налогообложения. Это поможет странам сохранить свою корпоративную налоговую базу и мобилизовать доходы за счет обеспечения того, чтобы высокоприбыльные компании платили свою справедливую долю повсюду", - говорится в распространенном заявлении главы МВФ. Кроме того, Георгиева высоко оценила внимание стран G20 к вопросам, связанным с проблемой изменения климата.

"Что касается мировой экономики, восстановление продолжается и идет в целом в соответствии с апрельским прогнозом МВФ о росте в 6% в этом году", - добавила директор-распорядитель МВФ, в очередной раз подчеркнув, что восстановление при этом является неравномерным. "В развитых странах и некоторых из развивающихся стран рост ускоряется <...>, однако во многих других странах, особенно в самых бедных государствах с отсутствием доступа к вакцинам и высокими темпами распространения [коронавирусной] инфекции, [экономический] рост подавляется", - пояснила Георгиева. На фоне этого она призвала мировое сообщество к безотлагательным действиям в области ускорения вакцинации, проведения разумной макроэкономической политики и усиления поддержки наиболее уязвимых стран.

Министры финансов стран Группы семи (G7) 5 июня на встрече в Великобритании достигли договоренности о необходимости введения во всем мире минимального налога на прибыль крупных корпораций на уровне не менее 15%. Вторым элементом этой договоренности является изменение территориального принципа налогообложения - налог с прибыли транснациональных корпораций должен взиматься в тех государствах, где они зарабатывают за счет предоставления своих товаров или услуг, а не только исходя из места их регистрации, как это происходит сейчас. В первую очередь, это решение направлено на мировых IT-гигантов, таких как Facebook, Google, Apple, Amazon. Соглашение призвано создать условия, при которых технологические компании не будут выводить прибыль в юрисдикции с более льготным налогообложением.