Россияне снизили долю покупок в интернете по картам до 40%

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россияне снизили долю покупок в интернете, оплаченных картами, до 40% в первом полугодии 2021 года, в том же периоде прошлого года их доля составляла 66%, 2019 года - 32%. Такие данные приводятся в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС) на основе данных об интернет-покупках, совершенных по картам всех банков в его сети приема.

По данным кредитной организации, граждане стали делать больше покупок в интернете по картам, но на меньшие суммы. Такая тенденция сказалась на среднем чеке - за первое полугодие 2021 года он составил 1 229 рублей, в аналогичном периоде предыдущего года был примерно на том же уровне - 1 469 рублей, 2019 года - 2 082 рубля. "Такой тренд способствует дальнейшем росту сегмента [онлайн-покупок], поскольку расширяет диапазон покупательской активности в интернете", - отмечается в исследовании.

Доля покупок с оплатой по QR-коду через Систему быстрых платежей в первом полугодии 2021 года выросла на 36% в эквайринге, что говорит о динамичном развитии данного платежного инструмента, полагают аналитики.