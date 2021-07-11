В Сочи выводят вид бесполой форели для товарного производства

СОЧИ, 11 июля. /ТАСС/. Племенной форелеводческий завод "Адлер" в Сочи проводит эксперимент по получению триплоидии - рыбы, у которой отсутствуют половые продукты. Она быстрее растет и содержит больше полезных веществ, ее планируют выращивать для товарного производства, сообщила ТАСС заместитель генерального директора по производству Анастасия Степанова.

"У нас сейчас идет эксперимент по получению триплоидного посадочного материала. Это будет рыба, которая имеет три набора хромосом, у нее не будет закладки половых продуктов", - сказала Степанова.

Таким образом, вся энергия будет уходить в рост, за счет этого мясо рыбы получается более жирным и насыщенным полезными веществами. Завод планирует выращивать такую рыбу для товарного производства и на переработку.

"В этом году мы заложили пять экспериментов, и к концу сентября будем понимать, какой из них дает лучший результат. В следующем году, если все пройдет успешно, планируем выйти на рынок с новой линейкой продукции", - добавила Степанова.

Племенной форелеводческий завод "Адлер" - одно из крупнейших предприятий в России, построенное в 1967 году. На заводе выращивают пять пород форели, две из которых выведены собственными селекционерами. Предприятие поставляет посадочный материл и рыбу для товарного производства более чем в 30 регионов страны, а также в страны Средней Азии и Закавказья. Также на заводе проводят экскурсии для гостей, устраивают дегустации и организовывают рыболовные соревнования.

