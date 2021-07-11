Эксперт рассказала о формировании иммунитета после назальных вакцин от COVID-19

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Вакцины против нового коронавируса в виде капель в нос лучше воспринимаются гражданами психологически, однако они могут формировать иммунный ответ организма немного дольше, нежели инъекционные препараты. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье врач-инфекционист Светлана Ищенко.

"Инъекционная форма позволяет препарату быстрее всасываться, так как сразу попадает в кровь, ответная реакция будет быстрее. При других формах тоже будет реакция, но чуть позже, в зависимости от того, как усвоится. <…> При оральном введении главное, чтобы кишечник хорошо работал. Если кишечник будет хорошо работать, то все усвоится. Если усвоится - попадет в кровь, будет ответ иммунной системы", - сказала врач.

Она отметила, что после введения в оборот вакцин в формах помимо инъекционной, врач будет учитывать перенесенные человеком заболевания. "Он будет индивидуально советовать, какая форма вакцины подойдет конкретному пациенту", - добавила она.

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов подчеркнул, что медицинское сообщество очень приветствует разработку вакцин, способ введения которых менее травматичен и требует меньше затрат времени и усилий. "Мы можем обратиться к опыту использования живых вакцин от полиомиелита, которые позволили остановить вспышку этой инфекции в 1960-е годы в СССР именно за счет того, что эту прививку можно было легко вводить большому количеству людей. Ее делали в форме оральных капель и драже. Это облегчает применение лекарственных средств. Такое применение психологически проще воспринимается", - рассказал он ТАСС. Эксперт добавил, что тем не менее по опыту предыдущих вакцин некорректно судить о потенциальной эффективности вакцины от коронавируса в оральной или интерназальной формах.

Коновалов отметил, что исследования с самого начала велись по разным формам введения как в России, так и в мире. В вопросе вакцинации, по его словам, важно достигнуть стабильности результатов введения препарата. "В инъекционной форме - больше контроля за тем, что вакцина универсально срабатывает вне зависимости от индивидуальных особенностей организма. В оральных формах это может быть сложнее, состояние слизистых оболочек у разных людей может быть различным", - добавил врач.

Российские разработки

Ученые Центра им. Гамалеи разработали интерназальную вакцину от коронавируса, ожидается, что она выйдет на клинические исследования в конце 2021 - начале 2022 года, а регистрация препарата может пройти уже в 2022 году. Вакцину в форме капель для носа разработал также Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. "Центр персонализированной медицины" в Санкт-Петербурге планирует в течение 2021 года завершить доклинические испытания вакцины в виде кисломолочного продукта. А Министерство обороны России разрабатывает средство от коронавируса в форме жевательной резинки, жевательных таблеток и пастилы.