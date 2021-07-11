Власти Курганской области сообщили о перспективах развития экспорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Курганские власти видят наибольшие перспективы развития экспорта региона в наращивании объема производства масличных культур и запорной арматуры. Об этом сообщил ТАСС замгубернатора области Владимир Архипов.

"Что касается сельского хозяйства и перспектив именно экспортного потенциала - это наше растениеводство. Одно из перспективнейших направлений - именно масличные культуры, над которым мы уже сейчас работаем: это и рапс, это и подсолнечник, и лен, и другие. Что касается машиностроения и промышленности, перспектива - это запорная арматура", - сказал он.

В регионе создан арматурный кластер. "Один из лучших кластеров в России, там порядка 50 и предприятий, и научных организаций. Сейчас мы дополнительно смотрим, кто туда может зайти из инвесторов. Для усиления этой работы и расширения географии сбыта мы на основе предприятия "Темпер" строим наш очередной индустриальный парк, он будет логистическо-сбытовой направленности, когда мы расширяем номенклатуру, и это нам позволяет расширить географию сбыта продукции - парк уже строится, ввод в эксплуатацию не позднее 1 апреля", - рассказал Архипов.

По экспорту масличных культур регион работает сейчас с азиатскими странами, но в планах и европейские, в частности, Польша. Кроме того, региону интересен экспорт этих культур в Объединенные Арабские Эмираты. "Там крупнейший рынок, но для того, чтобы туда выходить, нам нужны объемы, качество - мы над этим сейчас работаем. Мы дополнительные площади земли вводим в оборот: за предыдущие два года порядка 55 тыс. га ввели, в этом году планируем до 30 тыс. га дополнительно", - уточнил собеседник агентства.

Инвестиционная привлекательность региона

Архипов напомнил, что на площадке "Сбербанка" на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге была продемонстрирована презентация об инвестиционной привлекательности региона, ее посмотрели порядка 70 компаний. В результате в регион направилась немецкая делегация для осмотра курганских площадок. "Были вопросы и по тарифам [на электроэнергию], но сейчас мы уже можем сказать, что с 1 июля ушли на их понижение до 13%, что сделало нас более конкурентоспособными среди других регионов Урала. По газификации тоже было много вопросов. Мы уже проектируемся и в ближайшее время, до 2022 года, начнем магистральные газопроводы строить, деньги на меры поддержки тоже есть", - добавил он.

Архипов рассказал, что ведется работа с партнерами из Германии, также идут переговоры с итальянскими компаниями, рассматривается возможность размещения их обрабатывающего оборудования в индустриальных парках региона. "Очень плотно работаем с представителями компаний из Германии, наряду с арматуростроительным кластером как раз хотим создать экологический машиностроительный кластер. Мы подписали соглашение с OOO Huber Technology о сотрудничестве, возможности локализации производства на территории Курганской области. Яркий пример такой локализации - это "БАУЭР Машины - Курган" на "Курганстальмосте", практика уже имеется, сейчас надо дополнительные компании к нам завести по этим направлениям", - добавил он.

Также инвесторы проявляют интерес к имеющимся в регионе землям, агропромышленному комплексу. "Если мы возьмем европейскую часть России, земли практически нет, смотрят сейчас Урал. И мы видим крупных игроков, которые уже зашли в Курганскую область - такие как мясокомбинат "Черкизово", "Сибагро" к нам зашли. Сейчас мы плотно отрабатываем с компанией "Степь" (входит в АФК "Система"), рассматриваем строительство животноводческого комплекса - либо по молочному направлению пойдем, либо по мясному, либо еще по птице думаем, одна из точек локализации - Шумиха", - сказал Архипов. По его словам, в сельскохозяйственном предприятии в регионе также заинтересованы датские бизнесмены.