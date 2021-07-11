Первые маршруты единой авиакомпании в ДФО рассчитывают запустить до середины августа

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Объединенная дальневосточная авиакомпания "Аврора" планирует начать выполнение первых полетов по социально значимым субсидированным маршрутам в конце июля или в начале августа этого года. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков, посетивший Владивосток в ходе рабочей поездки.

"Очень хотелось бы, чтобы наконец люди начали воспринимать нашу "Аврору" как единую дальневосточную авиакомпанию. Она уже много лет летает. Новые маршруты будут одними из тех 20, что одобрены правительством. Полетят, я надеюсь, уже в конце июля - начале августа, то есть в течение уже ближайших нескольких недель, когда выйдет соответствующее постановление правительства и будет заключено соглашение с Росавиацией", - рассказал Чекунков.

С запуском новых авиалиний в числе первых будут рейсы из Южно-Сахалинска в Комсомольск-на-Амуре и на Камчатку, из Хабаровска в Зею, Тынду, Ноглики, Оху, Якутск, Анадырь, Шахтерск, из Приморья (Кавалерово) в Хабаровск и из Анадыря на Камчатку.

Ранее Алексей Чекунков сообщил, что многие социально значимые маршруты либо являются абсолютно новыми, либо полеты по ним не осуществлялись со времен СССР. Чтобы построить в ДФО региональную сеть воздушных перевозок, объединенная авиакомпания "Аврора" в течение пяти лет пополнит свой парк 45 отечественными самолетами, первый "Сухой Суперджет" должен поступить уже в этом году. Подписано соглашение о поставке восьми L-410 для местных линий.

Говоря о возможности приобретения дешевых авиабилетов на рейсы авиакомпаний в города других федеральных округов для дальневосточников, премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин отмечал, что правительство уже выделило 5 млрд рублей. По его словам, благодаря такой программе воспользоваться низкими тарифами в течение года смогут не менее 450 тыс. человек.