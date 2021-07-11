Приморье получило более 720 млн рублей на подготовку к ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Приморский край получил более 720 млн рублей на подготовку к Восточному экономическому форуму (ВЭФ), сообщил ТАСС министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков.

"Город готовится [к форуму]. С нашей стороны мы в президиуме правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока только что одобрили выделение более 720 млн рублей Приморскому краю на мероприятия, в том числе связанные с подготовкой к ВЭФ, на приведение в порядок фасадов домов, дорог, благоустройство. Это существенная сумма, которая, я рассчитываю, позволит Владивостоку принять гостей достойно", - сказал Чекунков.

Он отметил, что Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики намерено обсудить на форуме изменения в мире, которые произошли в последние годы и происходят сейчас, в том числе на фоне пандемии коронавируса.

"С точки зрения нашей повестки на ВЭФ мы будем обсуждать, что изменилось в мире, потому что факт, что мир уже перестал быть прежним в связи с пандемией, в связи с изменениями последних лет и происходящими прямо на наших глазах (энергетическая революция, технологическая революция). Мы хотим, чтобы этот ВЭФ с учетом того, что он вбирает в себя два ВЭФа, включая пропущенный ВЭФ 2020 года, чтобы он был как минимум в два раза более интересным, чем любой из предыдущих", - сказал Чекунков.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате. Участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио. Особое внимание при проведении выставки в 2021 году будет уделено соблюдению противоэпидемических мер.