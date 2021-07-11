Путин поздравил работников "Почты России" с Днем российской почты

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов АО "Почта России" с Днем российской почты. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Одна из старейших в Европе, российская почта достойно выполняет свою востребованную миссию - обеспечивает стабильную деятельность предприятий и учреждений, объединяет людей, живущих в разных городах и странах, и сегодня, в период бурного развития высоких технологий, играет серьезную роль в продвижении новых секторов экономики, бизнеса. Несмотря на эпидемию коронавируса, ваш коллектив трудится четко и слаженно, продолжает большую работу по бесперебойной доставке пособий, пенсий, продуктов и лекарств жителям удаленных населенных пунктов, людям с ограниченными возможностями здоровья", - подчеркнул президент.

Путин также отметил важность расширения спектра предоставляемых российской почтой услуг.

День российской почты - профессиональный праздник в РФ, отмечается ежегодно с 1994 года во второе воскресенье июля. Установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 16 мая 1994 года.