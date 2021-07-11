Минвостокразвития РФ разделило Дальний Восток на четыре экономические территории

ВЛАДИВОСТОК, 11 июля. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики начало использовать деление Дальневосточного федерального округа (ДФО) на четыре экономические провинции в зависимости от подходов к экономическому развитию. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

"Самое главное - это ни в коем случае не административное деление. Это деление экономикой на четыре рынка с точки зрения планирования, с точки зрения инвестиционных проектов, стратегии привлечения инвестиций, планирования трудовых ресурсов. Соответственно, если смотреть на вопрос планирования и управления экономическим развитием Дальневосточного федерального округа, нам кажется удобным и эффективным делать это через призму этих четырех провинций: Забайкальская, Приграничная, Островная и Северная", - сказал Чекунков.

В Забайкальскую провинцию попали Бурятия и Забайкальский край. В этих регионах, как отметил министр, основная доля населения живет в малых селах, со стороны Китая и Монголии нет больших населенных пунктов, низкая плотность населения. "При этом там есть БАМ, Трассиб, нет своей нефти и газа - энергетически они зависимы. У них очень сильный потенциал для развития недр, там вся таблица Менделеева есть, они уже разведаны", - подчеркнул глава Минвостокразвития РФ.

К Приграничной провинции ведомство отнесло Еврейскую автономную область, Амурскую область, Хабаровский край и Приморье - регионы, на которые сильно влияют экономики Китая, Японии и Корейского полуострова. Здесь, по мнению Чекункова, необходимо развивать переработку водных биологических ресурсов и экспорт сельскохозяйственной продукции.

"Третью территорию я называю Островной и включаю в нее Сахалин и Камчатку. С точки зрения физической географии Камчатка - полуостров, с точки зрения экономики это, конечно же, остров. Туда можно добраться или привезти грузы только морем или воздухом, экономически нет наземного сообщения Камчатки с материком. Камчатка и Сахалин - островные экономики, в первую очередь это туризм", - добавил министр.

К Северной провинции Минвостокразвития РФ отнесло Якутию, Магадан и Чукотку. В этих регионах с вечной мерзлотой, экстремальными погодными условиями, низкой плотностью населения и проблемой северного завоза будут применяться геопривязанные решения с учетом северной, арктической и заполярной специфики, подчеркнул Чекунков.