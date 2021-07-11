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Мишустин: "Почта России" создает для бизнеса и граждан удобные сервисы и услуги

Премьер особо отметил самоотверженную работу почтальонов во время пандемии коронавируса

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников "Почты России" с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

"Сегодня "Почта России" - стремительно развивающаяся компания. Цифровая трансформация, внедрение новейших технологий и решений позволяют ускорить качество и оперативность доставки корреспонденции. Важно, что вы расширяете возможности, реализуете новые проекты, оптимизируете логистику, обновляете инфраструктуру, создаете для бизнеса и людей удобные сервисы и услуги", - подчеркнул премьер.

Мишустин отметил работу сотрудников "Почты России" во время пандемии коронавируса: несмотря на сложную обстановку, они осуществляли доставку почтовых отправлений, пенсий и пособий гражданам страны. Глава правительства поблагодарил коллектив за самоотверженный труд и ответственное отношение к своему делу.

День российской почты - профессиональный праздник в РФ, отмечается ежегодно с 1994 года во второе воскресенье июля. Установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 16 мая 1994 года.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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