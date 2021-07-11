Nord Stream 2 AG планирует завершить работы по "Северному потоку - 2" в конце августа

БЕРЛИН, 11 июля. /ТАСС/. Строительные работы в рамках проекта "Северный поток - 2" могут быть завершены уже в следующем месяце. Об этом заявил исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью газете Handelsblatt .

"Мы полагаем, что строительные работы будут завершены в конце августа", - сказал он. "Сейчас уже завершены на 98%", - отметил Варниг.

"Северный поток - 2" может быть запущен уже в текущем году. Цель - "уже в этом году принять [проект] в эксплуатацию", добавил он.

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG также выразил мнение, что транзит газа через Украину сохранится и после 2024 года. Он сказал, что у него нет "и малейшего сомнения", что транзит через Украину "и после 2024 года будет оставаться частью транспортировки газа из России в Европу".