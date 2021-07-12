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Санкции в отношении России

Совет ЕС может продлить экономические санкции против России без обсуждения

Санкции будут действовать до 31 января, сообщил источник
© AP Photo/Alastair Grant

БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Главы МИД 27 стран Евросоюза примут в понедельник на заседании Совета ЕС в Брюсселе формальное решение о продлении секторальных экономических санкций в отношении России до 31 января. Об этом сообщил ТАСС источник в европейской внешнеполитической службе.

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"Совет ЕС на уровне глав МИД примет в понедельник решение о продлении секторальных санкций в отношении России, введенных в связи с ситуацией на Украине, на полгода. Решение будет вынесено без дискуссии", - сказал собеседник агентства.

Политическое решение о продлении рестрикций было утверждено 24 июня на саммите в Брюсселе.

Антироссийские экономические санкции Евросоюза продлеваются дважды в год - к 31 июля и 31 января.

В 2014 году ЕС ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны сообщества для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были объявлены рестрикции торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из Евросоюза ряда продовольственных товаров.

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