МЭР России предложило сократить выбросы парниковых газов до 150 млн тонн ежегодно

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ переработало проект дорожной карты повышения энергоэффективности российской экономики. Одним из ключевых пунктов в документе стало сокращение выбросов парниковых газов в объеме до 150 млн тонн СО2-эквивалента ежегодно, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на министерство.

В новой версии проекта говорится про уменьшение энергоемкости и углеродоемкости экономики, в то время как в предыдущем документе речь шла о "снижении энергоемкости ВВП как ключевого фактора экономического роста". В дорожную карту также добавлены термины "антропогенное воздействие" и "устойчивое развитие".

Показатели из предыдущей версии, в том числе по снижению энергоемкости ВВП, удельного расхода условного топлива для выработки электроэнергии, потерь в теплосетях, отсутствуют в новой дорожной карте. Данные появятся после того, как будет утверждена стратегия низкоуглеродного развития до 2050 года, в настоящее время ее проект обсуждается в правительстве, пояснили газете в министерстве.

Озвученные ведомством ранее меры декарбонизации в проекте сохранились. Это создание института долгосрочных соглашений между бизнесом и органами власти по снижению потребления энергоресурсов, развитие энергосервиса и торговля квотами на тонны условного топлива предприятиями, добившимися энергоэффективности.

Основные мероприятия плана повышения энергоэффективности российской экономики направлены на модернизацию и внедрение передовых технологий в производство и распределение электроэнергии и тепла, промышленность, а также сектор зданий и жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). Около 66% потребления РФ топливно-энергетических ресурсов приходится на эти отрасли, говорится в проекте. Мероприятия рассчитаны на период с четвертого квартала 2021 года по конец 2023 года. В первом квартале 2022 года предлагается разработать методические рекомендации, которые позволят результативнее контролировать энергоэффективность жилых и общественных проектов на стадии их строительства и проектирования. В те же сроки должна быть проведена инвентаризация многоквартирных жилых домов и зданий для оборудования их индивидуальными тепловыми пунктами и автоматизированными узлами управления.

По данным Минэкономразвития, по итогам 2019 года энергоемкость российского ВВП достигла 9,62 т условного топлива на 1 млн рублей, это минимальный показатель за последние пять лет.