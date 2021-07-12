Минстрой допустил выделение средств ФНБ на строительство ливневых канализаций

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть направлены на строительство ливневых канализаций для предотвращения последствий сильных ливней, подобных тем, что прошли этим летом на Юге России, сообщил ТАСС замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

"Я думаю, что <…> из Фонда национального благосостояния тоже можно будет направлять средства и на ливневые канализации, и на строительство очистных. И я думаю, что в этом направлении мы будем двигаться", - сказал Егоров.

Он добавил, что направление средств федерального проекта "Чистая вода" на строительство ливневой канализации не рассматривается. "Мы все-таки по "Чистой воде" направляем денежные средства в первую очередь на обеспечение качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, в этом направлении работаем", - пояснил замминистра.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что из ФНБ на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры будет выделено 150 млрд рублей. Эти средства будут направлены регионам через Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Модернизация ливневок

По мнению Егорова, модернизация ливневой канализации либо ее создание может понадобиться на всем побережье Юга России.

"Конечно же, последние ситуации показывают, что надо на побережье заниматься ливневой канализацией в первую очередь", - констатировал он.

По словам Егорова, сейчас такая работа уже идет по отдельным южным городам. В том числе рассматривается ситуация в Сочи, где недавно после сильных ливней оказались подтоплены десятки домов.

"Мы уже прорабатываем вопрос по Сочи. Но, вероятнее всего, надо будет это делать полностью по всему берегу - я думаю, такие поручения у нас будут, и мы сами будем это делать совместно с администрацией Краснодарского края, Республикой Крым и Севастополем", - подытожил замминистра.

Неделей ранее в южных регионах страны прошли сильные ливни. В Крыму вышли из берегов три реки, были подтоплены более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов. В городе Сочи, на который обрушились дожди со шквалистым ветром, подтопленными оказались десятки домов, ветер повалил деревья, семь населенных пунктов локально остались без электричества.

Всего из-за ливней в Краснодарском крае пострадали почти 1,8 тыс. домовладений, погибли восемь человек: один - в Сочи, пятеро - в Туапсинском районе, двое - в Горячем Ключе.