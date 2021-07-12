Минстрой выступил за комплексный подход при строительстве ливневых канализаций в регионах

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Строительство ливневых канализаций в российских городах должно быть комплексно увязано и с реконструкцией очистных сооружений, и со строительством дорог. Такое мнение выразил ТАСС замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров.

"У нас вообще есть проблема с ливневыми канализациями, то есть здесь надо вообще комплексный подход иметь: и к ливневой канализации, и вообще к реконструкции комплексных очистных сооружений", - сказал Егоров.

Он отметил, что если правильно строить дороги в городах, то сначала необходимо прокладывать ливневые канализации, а уже потом дороги. "Здесь надо комплексно подходить, комплексно реализовывать все национальные проекты, федеральные проекты, которые есть", - подчеркнул замглавы Минстроя.

По словам Егорова, если город заинтересован в том, чтобы его не топило, то он будет детально заниматься ливневыми канализациями, как это делают Москва и Санкт-Петербург. "Практически каждый крупный город, у которого позволяют средства бюджета и инвестиционные средства, которые можно заложить в тариф, сейчас занимается достаточно сильно ливневыми канализациями", - сказал замминистра.

При этом он констатировал сильный износ коммунальной инфраструктуры. "Ливневой канализации практически нет, поэтому мы будем работать в этом направлении. Это очень важно для развития наших городов, благоустройства. Мы вкладываем большие деньги в благоустройство, но при любом несрабатывании ливневых канализаций все это смывается, и мы снова остаемся без всего", - заключил Егоров.

Ситуация с очистными сооружениями на Азовском и Черном морях

Егоров добавил, что Минстрой планирует проанализировать, какие очистные сооружения нужно реконструировать на побережьях Азовского и Черного морей, чтобы снизить негативные последствия от сброса сточных вод в эти акватории.

"По поручению президента мы сейчас анализируем, какие очистные сооружения нужно реконструировать на Азово-Черноморском побережье, чтобы обеспечить снижение негативного сброса в акватории морей", - сказал он.

Ранее полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов заявил, что большинство глубоководных выпусков сточных вод в Краснодарском крае - 34 из 37 - не соответствуют санитарным и техническим требованиям.