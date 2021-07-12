Росимущество прорабатывает приватизацию Махачкалинского морского порта

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Росимущество прорабатывает сделку по приватизации АО "Махачкалинский морской торговый порт", исходит из необходимости привлечения профильного стратегического инвестора, рассказал в интервью ТАСС глава Росимущества Вадим Яковенко.

"В этом году мы прорабатываем сделку по приватизации АО "Махачкалинский морской торговый порт". В данном случае исходим из необходимости привлечения профильного стратегического инвестора", - сказал Яковенко. "Если такое решение правительством будет принято, то при приватизации будут заложены особые условия по сохранению профиля предприятия", - добавил он.

По словам Яковенко, пока Росимущество находится на стадии проработки возможных подходов к реализации сделки.

Махачкалинский морской торговый порт - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, который принимает суда длиной до 150 м и осадкой до 4,5 м. Инфраструктура порта включает сухогрузную гавань с перегрузочным комплексом мощностью 3 млн тонн в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн тонн в год, железнодорожный и автопаромный терминалы мощностью 1,3 млн тонн, зерновой терминал мощностью 0,5 млн тонн в год. В 2019 году объем перевалки грузов в дагестанском порту составил около 4,7 млн тонн.