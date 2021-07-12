В Росимуществе оценили объем поступлений в бюджет от дивидендов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Поступления в бюджет от дивидендов госкомпаний составят порядка 290 млрд рублей в текущем году, сообщил в интервью ТАСС глава Росимущества Вадим Яковенко.

Он добавил, что с учетом иных доходов бюджета, администрируемых Росимуществом - аренды земельных участков, объектов недвижимости, продажи земель и недвижимости - сумма поступлений в бюджет в текущем году составит порядка 313 млрд рублей.

"По уплате дивидендов порядка 290 млрд. А в целом, с учетом иных поступлений, мы должны в итоге выйти где-то на 313 млрд рублей", - сказал Яковенко, отвечая на вопрос о поступлениях от дивидендов в бюджет в текущем году.

В Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021 году и на плановый период 2022-2023 годов говорится, что доходы бюджета от дивидендов госкомпаний в 2020 году составят 639,5 млрд рублей, в 2021 году - 442,1 млрд рублей, в 2022 году - 754,3 млрд рублей, в 2023 году - 913 млрд рублей.