ФАС выступила за модернизацию водоканалов на средства от платежей промышленных абонентов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит предложения водоканалов по корректировке использования платежей от промышленных предприятий за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ и негативное воздействие на системы водоотведения. Полученную выручку необходимо направлять на модернизацию сетей, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Ранее Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ), Мосводоканал, "РКС-Холдинг" и Росводоканал направили коллективное письмо в ФАС России с просьбой изменить порядок использования платежей от промышленных предприятий за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ и негативное воздействие на централизованные системы водоотведения. Как пояснили ТАСС в РАВВ, таким образом водоканалам удастся сохранить до 40 млрд рублей выручки в год.

"Ведомство проанализирует поступающую от компаний информацию. По результатам указанного анализа планируется разработать изменения в профильные нормативные правовые акты. По мнению ФАС России, указанные средства необходимо направлять на инвестиции в инфраструктуру водоотведения и другие мероприятия по ремонту, реконструкции, строительству объектов централизованных систем водоотведения", - сказали в пресс-службе.

При этом ФАС констатировала, что в настоящий момент действительно существует проблема корректного расходования доходов от взимания платы за нарушение нормативов по объему или составу сточных вод, а также платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения. Служба даже поднимала этот вопрос на заседании рабочей группы по водоснабжению и водоотведению экспертного совета ФАС по ЖКХ и запросила соответствующие предложения у водоканалов.

В ФАС подчеркнули, что служба выступает за появление дополнительного источника инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения без увеличения тарифов для потребителей.

История вопроса

Как поясняли ранее ТАСС в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, после начисления платежей промышленным абонентам за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ и негативное воздействие на централизованные системы водоотведения у организаций водопроводно-канализационного хозяйства в настоящее время есть один год на то, чтобы собрать и направить их на мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации очистных сооружений.

Однако за столь короткий срок сделать это невозможно. Дело в том, что предприятия могут проводить оплату в течение нескольких лет. Кроме того, процедура оформления этих средств для целевого использования, как правило, длится более одного года. В результате регулятор вычитает эти платежи из выручки водоканала, признавая их неосвоенными целевым образом. В итоге водоканалы не только не получают законные средства, но и платят налог с начисленных промабоненту платежей, которые еще не собраны, поясняли в РАВВ.

Как подсчитала ассоциация, платежи промабонентов за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ и негативное воздействие на централизованные системы водоотведения составляют до 20% выручки от услуг водоотведения, или 40 млрд рублей в год в среднем по стране.

В связи с этим авторы коллективного письма предложили ФАС увеличить до семи лет срок использования указанных платежей промабонентов для финансирования реконструкции и строительства систем водоотведения. Кроме того, они предложили начислять налог не на начисленную сумму платежей, а только на фактически полученный объем средств от промышленных абонентов.