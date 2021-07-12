Минэнерго хочет обязать генераторов выпускать "зеленые" сертификаты в национальной системе

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Минэнерго РФ прорабатывает идею об обязательном выпуске "зеленых" сертификатов на часть выработки электроэнергии в новой национальной системе сертификации электростанциями на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ), а также ГЭС и АЭС. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

"Минэнерго прорабатывает предложения об обязательном выпуске сертификатов на часть объема производства электроэнергии объектами низкоуглеродной генерации", - пояснили газете в ведомстве.

По данным издания, этот вопрос также прорабатывается в Минэкономразвития РФ. Как сообщил "Коммерсанту" источник, в основе механизма обязательного выпуска сертификатов может быть модель регулирования биржевых продаж нефтепродуктов. В ведомствах предполагают, что сертификаты в будущем будут принимать в ЕС для снижения углеродного налога на товары из России, пишет газета.

В ассоциации "Совет рынка" изданию рассказали, что идея обязательного выпуска сертификатов изучалась, но это потребует "более серьезного регулирования". "Если таким образом решается задача обеспечить достаточное предложение недорогих сертификатов на рынке, то необходимо не только обязать выпустить сертификат, но и продать на общей торговой площадке, введя ограничение по цене", - сообщили издании. Там добавили, что тогда это будет "уже не свободный рынок сертификатов, а регулируемая распределительная система".

Ранее "Совет рынка" отложил создание национальной системы обращения "зеленых" сертификатов. Отмечалось, что рассмотрение вопроса о создании механизма было намечено на 25 июня. Ожидалось, что к этому времени законопроект о "зеленых" сертификатах будет внесен в Госдуму, однако в настоящее время он находится на рассмотрении в правительстве РФ. В ассоциации отметили, что помимо нормативной базы, в России необходимо подготовить организационную и технологическую инфраструктуру.

"Зеленый" сертификат - это электронный документ, выдаваемый по факту производства электроэнергии с использованием атомной или возобновляемых источников энергии (солнечные, ветровые и гидроэлектростанции или другие типы).