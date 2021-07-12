Девелоперы в июне запустили рекордный за два года объем проектов жилья в России

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российские девелоперы в июне начали строительство 5,3 млн кв. м многоквартирного жилья, что в три раза больше, чем годом ранее. Это рекорд за последние два года, сообщила в понедельник пресс-служба ДОМ.РФ.

"Вывод новых проектов долевого строительства на рынок в июне оказался в три раза выше, чем в июне прошлого года. Такой впечатляющий рост - следствие синергетического эффекта целого ряда мер, реализуемых государством для развития жилищной сферы страны. Это и льготные ипотечные программы для граждан, и льготные кредиты для застройщиков, и системные меры по развитию жилищного строительства", - приводятся в сообщении слова генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко.

Более 10% всего объема запущенных в июне проектов пришлось на Москву - 579 тыс. кв. м (в 5,7 раз больше, чем годом ранее). На втором месте - Подмосковье, где в июне было запущено в строительство 477 тыс. кв. м жилья (прирост за год - в 5 раз), на третьем - Краснодарский край с выводом в продажу 471 тыс. кв. м (в 4,1 раза больше, чем годом ранее).

При этом по темпам прироста запусков лидером среди субъектов с объемом строительства более 1 млн кв. м стал Санкт-Петербург: в июне в городе вывели на рынок 270 тыс. кв. м жилья - в 13,7 раза больше проектов, чем годом ранее.

По данным ДОМ.РФ, объем запусков новых проектов многоквартирного жилья в России растет на протяжении последних одиннадцати месяцев. Так, с августа 2020 года запущено 36 млн кв. м жилья - на 75% больше, чем за сопоставимый период 2019-2020 годов.

В свою очередь устойчивый рост запусков новых проектов способствует увеличению объема текущего строящегося многоквартирного жилья. За июнь он вырос на 2,4% в сравнении с маем и достиг 97,9 млн кв. м.