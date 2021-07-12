Кабмин выделил 500 млн рублей на возмещение бизнесу комиссий в Системе быстрых платежей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Правительство РФ выделило 500 млн рублей на реализацию в этом году программы возмещения малому и среднему бизнесу комиссий при использовании Системы быстрых платежей (СБП). Об этом в понедельник сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) поручил компенсировать с июля по декабрь малому и среднему бизнесу банковские комиссии при использовании СБП.

"Правительство выделило на эти цели 500 млн рублей. Средства позволят снизить издержки малого и среднего бизнеса и повысить интерес предпринимателей к новому отечественному сервису", - сказал глава кабмина.

СБП позволяет гражданам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. Помимо этого, СБП позволяет оплачивать товары и услуги при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом существенно ниже, чем за карточный эквайринг.