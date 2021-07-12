"Ъ": Минпромторг планирует привлечь почти 1,6 трлн рублей на производство самолетов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ разработал проект по поддержке и выводу на рынок российских гражданских самолетов и созданию пяти новых типов вертолетов. Как сообщает газета " Коммерсантъ " со ссылкой на план поставок паспорта проекта, ведомство рассчитывает к 2030 году привлечь на реализацию данного плана более 1,59 трлн рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

По информации издания, в рамках плана создания линейки "конкурентоспособной продукции авиационной промышленности" министерство намерено до 2030 года произвести 735 новых гражданских воздушных судов. Минпромторг планирует вывести на рынок самолеты ИЛ-114, МС-21 и ЛМС-901 "Байкал", а также Sukhoi Superjet 100, L-410 и пять типов вертолетов. В Минпромторге, по данным газеты, ожидают, что реализация проекта обеспечит закупку российских самолетов и вертолетов компаниями с государственным участием, а также позволит увеличить загрузку гражданского сегмента промышленных предприятий авиационной отрасли до 80-90%.

Ведомство рассчитывает, что проект войдет в новую стратегию социально-экономического развития России до 2030 года, отмечает "Коммерсантъ". Суммарно, как сообщает издание, проект Минпромторга потребует около 1,84 трлн рублей до 2030 года, 244 млрд из которых должны составить средства федерального бюджета. Более 1,59 трлн рублей ведомство рассчитывает получить из ФНБ, 9,4 млрд из которых - в текущем году. Еще 536,9 млрд рублей планируется привлечь до 2024 года, сообщает издание.