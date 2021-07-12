Посещаемость торговых центров в Москве снизилась на 25-35% в июне

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Посещаемость торговых центров в июне в Москве снизилась на 25-35% к уровню 2019 года под влиянием новых коронавирусных ограничений, которые распространяются на фуд-корты и детские комнаты. Это в свою очередь привело к снижению арендного дохода на 15-20%, сообщила в понедельник пресс-служба Российского совета торговых центров (РСТЦ).

"Лишь в мае 2021 года торговым центрам удалось вернуться к цифрам 2019 года. Однако уже в июне мы зафиксировали катастрофический спад в количестве посетителей. По сути, у торговых центров за последние полтора года был только один месяц, в который они достигли прежних показателей", - приводятся в сообщении слова управляющего директора РСТЦ Олега Войцеховского.

По данным совета, потери отрасли нарастают с марта 2020 года - в прошлом году торговые центры получили на 50% меньше арендного дохода по сравнению с 2019 годом. Восстановление отрасли может занять до трех лет, считают в РСТЦ.

"На активность посетителей оказали влияние ограничения, введенные столичными властями, в том числе QR-коды для посещения мест общественного питания. Ведь традиционно точками притяжения для посетителей в ТЦ являются предприятия общественного питания и детские развлекательные заведения", - пояснили в пресс-службе.

Если ситуация продолжит развиваться в том же направлении, реально ожидать прекращения деятельности большой части предприятий малого и среднего бизнеса, арендующих помещения в ТЦ, считает Войцеховский.

С 13 июня в Москве временно приостановили работу детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах. С 28 июня фуд-кортам разрешили работать либо только на доставку и навынос, либо создавая зоны COVID-free на часть или всю территорию заведения общепита. Такой формат работы предполагает обслуживание посетителей, привившихся от коронавируса, переболевших в течение последних шести месяцев либо имеющих отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.