Девелопер ожидает рост объемов сделок трейд-ин из-за перезапуска льготной ипотеки

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Девелопер "Инград" в рамках программы по обмену старого жилья на новое (трейд-ин) увеличил объем сделок на 2% - до 4,6 млрд рублей по итогам первого полугодия 2021 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рост объемов сделок трейд-ин продолжится во втором полугодии в связи с перезапуском льготной ипотеки, сообщила в понедельник пресс-служба группы.

Trade-in (трейд-ин) - механизм по приему старого имущества в счет покупки нового. При этом цена нового товара уменьшается на стоимость старого имущества, принимаемого в зачет. По такой услуге можно приобрести недвижимость, автомобили и другие товары.

"Группа компаний "Инград" в первом полугодии 2021 года заключила порядка 300 сделок в рамках программы. Общий объем сделок увеличился на 2% - до 4,6 млрд рублей по сравнению с первым полугодием 2020 года", - говорится в сообщении. По программе девелоперской компании покупатели имеют возможность жить в обмениваемой квартире до получения ключей от новой.

Основным драйвером покупательской активности на рынке недвижимости в первом полугодии была ипотека с господдержкой, ожидание завершения госпрограммы с 1 июля, а по факту изменение условий, заставляло клиентов принимать более быстрые решения в пользу покупки, прокомментировал начальник отдела специальных проектов ГК "Инград" Сергей Елисеев. "С учетом увеличения ключевой ставки, существенных изменений в программе ипотеки с господдержкой, а также ростом ставок по выдаваемым кредитам, доля обращений и сделок по программе Trade-in будет расти", - цитирует его пресс-служба.

Доля сделок трейд-ин в общей структуре продаж компании в январе-июне занимала около 15%, по итогам 2021 года планируется нарастить этот показатель до 17-20%, сообщили в компании.

Группа компаний "Инград", согласно единому ресурсу застройщиков, возводит почти 1,1 млн кв. м жилья, являясь восьмым в России девелопером по текущему объему строительства.