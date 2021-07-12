"Мир" запускает денежные переводы в Белоруссию на карты "Белкарт"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Национальная платежная система "Мир" запускает трансграничные переводы на карты белорусской системы "Белкарт". Об этом сообщается в пресс-релизе "Мира".

"Национальная система платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") запускает трансграничные переводы на карты еще одной национальной платежной системы СНГ. Теперь перевод средств с карт "Мир" можно сделать на карты платежной системы "Белкарт" (Республика Беларусь)", - говорится в сообщении.

В НСПК уточнили, что первыми среди российских банков данную услугу своим клиентам готовы предоставить Альфа-банк, банк "Русский стандарт", Сбербанк и "Тинькофф", которые успешно реализовали на своей стороне все необходимые технологические процессы. В Белоруссии к приему переводов с "Мира" уже готовы карты Белагропромбанка и Беларусбанка. "Список участников платежных систем "Мир" и "Белкарт", предоставляющих возможность переводов по номеру карты, будет расширяться по мере развития проекта", - подчеркивают в платежной системе.

По словам коммерческого директора НСПК Дмитрия Бувина, для осуществления перевода пользователям будет достаточно указать номер карты. "Благодаря межсистемной интеграции с "Белкарт" мы можем предложить держателям карт уже не только возможность расплачиваться за покупки и услуги и снимать наличные, но и выполнять трансграничные переводы по номеру карты. Для перевода не нужны длинные реквизиты счета и другие дополнительные данные, а провести операцию можно в дистанционных каналах обслуживания банков, без посещения офиса и ожидания в очереди, что особенно актуально сегодня. Средства на карту получателя поступают в течение нескольких минут после перевода.", - цитирует Бувина пресс-служба НСПК.

Бувин добавил, что "Мир" совместно с банками - участниками установила низкие тарифы, что позволит клиентам экономить на переводах до 3%.