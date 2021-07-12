РБК: "Яндекс" вложил в развитие поиска более $1,5 млрд

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Инвестиции "Яндекса" в развитие поисковой системы за последние пять лет составили более $1,5 млрд. Об этом в интервью РБК сообщил глава бизнес-группы "Яндекса" "Поиск, рекламные и облачные сервисы" Андрей Стыскин.

"Поиск - это очень сложная штука. В его развитие за последние пять лет мы проинвестировали больше $1,5 млрд. Самые крупные статьи расходов - строительство дата-центров и закупка "железа", зарплаты сотрудникам, а также обучение алгоритмов", - приводит его слова издание.

Стыскин отметил, что в ближайшие годы финансовые вложения в поиск будут увеличиваться. По его словам, основные инвестиции придутся на новые технологии, в частности, на проекты в области обработки естественного языка. Кроме того, компания планирует "создать максимально универсальный поиск, который ищет объекты во всех доступных источниках" и компилирует ответы для пользователя на основании найденной информации.

Глава бизнес-группы "Яндекса" добавил, что также ведется работа над внедрением системы экспертного поиска, предполагающей помощь профильных специалистов по темам, требующим более глубокой проработки. Стыскин пояснил, что компания уже работает над созданием системы экспертных оценок по медицине, юриспруденции и финансам в пилотном режиме.