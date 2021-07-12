ММК возобновляет производство горячего проката на заводе в Турции

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. ММК приступил к горячим испытаниям цеха по производству горячекатанного проката на своем заводе в Турции, говорится в сообщении компании. Производство горячего проката на предприятии было остановлено в 2012 году из-за неблагоприятных экономических факторов.

"MMK Metalurji приступил к горячим испытаниям электросталеплавильного цеха с литейно-прокатным модулем. Ежегодный выпуск горячекатаного проката на турецкой производственной площадке составит около 2 млн тонн", - сказано в сообщении.

Всего в 2021 году компания планирует произвести на предприятии 200-260 тыс. тонн горячекатаного проката с выходом на полную проектную мощность в 2022 году.

"Решение о приостановке горячекатаного производства на площадке MMK Metalurji в Искендеруне было принято нами исходя из соображений экономической эффективности. На тот момент ситуация на турецком рынке характеризовалась высокими ценами на сырьевые и энергетические ресурсы и низкими ценами на металлопродукцию. Сегодняшняя ситуация позволяет нам возобновить работу электросталеплавильного комплекса, который является очень важной частью в структуре нашего турецкого актива", - отметил председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, слова которого приводятся в сообщении.

Капитальные затраты в повторный запуск производства составили около $40 млн, а вывод цеха на полную мощность позволит турецкому активу ММК получить существенный прирост EBITDA, подчеркнул генеральный директор компании Павел Шиляев.

MMK Metalurji

Завод введен в эксплуатацию в 2010 году, инвестиции в проект составили $1,7 млрд. Через два года после запуска производство горячекатаного проката на MMK Metalurji было остановлено из-за неблагоприятных экономических факторов, в частности, в связи с ростом стоимости сырья и падением спроса.

В апреле этого года гендиректор компании Павел Шиляев сообщил, что ММК через 4-4,5 месяца планирует возобновить производство горячекатаного проката на заводе MMK Metalurji в Турции. Директор по экономике ММК Андрей Еремин отмечал, что компания планирует к апрелю 2022 года вывести производство горячекатаного проката на полную мощность. Общие инвестиции в возобновление выпуска составят порядка $240 млн.