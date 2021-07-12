Песков: продление санкций ЕС против РФ не дает возможности нормализовать отношения

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Решение Евросоюза о продлении санкций против России не дает перспектив для нормализации отношений Москвы и Брюсселя, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Да, решение принято о продлении санкций, здесь никакой новизны нет, пока действительно нам приходится работать в сложных условиях", - сказал пресс-секретарь. По его мнению, "конечно, такие решения никоим образом не открывают новых перспектив в нормализации отношений между Москвой и Брюсселем".

Говоря о том, как коррелирует предложение канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о переговорах на высшем уровне между ЕС и РФ с решением о новом продлении санкций, Песков заметил, что "в Евросоюзе существуют разные точки зрения относительно выстраивания отношений с Российской Федерацией". "Инициатива Берлина и Парижа о налаживании контактов не была поддержана многими странами - членами Евросоюза", - напомнил он.

Лидеры 27 стран ЕС на саммите 24-25 июня не смогли согласовать предложения Меркель и Макрона о встрече на высшем уровне.

В понедельник Совет ЕС на уровне глав МИД распространил заявление о том, что Евросоюз в очередной раз продлил на полгода экономические секторальные санкции против России. В 2014 году ЕС ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. В ответ Россия ввела запрет на импорт из Евросоюза ряда продовольственных товаров.