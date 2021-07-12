Корпорация МСП увеличила лизинговое финансирование бизнеса на 24,4% в I полугодии

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в структуру ВЭБ.РФ) увеличила лизинговое финансирование бизнеса, к концу июня предоставив 9,7 млрд рублей микро- и малому бизнесу, что на 24,4% больше показателей предыдущего года за аналогичный период. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Корпорации МСП.

"Корпорация МСП к концу июня 2021 года предоставила 9,7 млрд рублей 401 микро- и малому предприятию при помощи четырех дочерних лизинговых компаний, что выше показателей прошлого года по объему финансирования на 24,4% (7,8 млрд рублей), по количеству получателей оборудования - на 59,1% (252 компании)", - говорится в сообщении.

Сумма среднего чека снизилась на 4% и составляет около 24 млн рублей, что отражает рост диверсификации объемов лизинговой поддержки и увеличение количества лизингополучателей. Основной спрос на лизинговые продукты Корпорации приходится на предприятия в сфере машиностроения и металлообработки (25%), полиграфии и издательской деятельности (15%), химической (12%) и пищевой (11%) промышленности. По 7% от всего объема выданных средств на лизинговую поддержку приходится на компании из индустрии сервиса для добывающих компаний и строительства, по 4% - на компании, работающие в области медицинской промышленности, сельского хозяйства, легкой промышленности. Аналогичные пропорции отмечали годом ранее.

"Корпорация МСП предлагает на рынке лизинга для микро- и малых компаний одни из самых привлекательных условий поддержки. Такие условия были выработаны в тесном сотрудничестве с предпринимателями. Проактивный подход, оперативная обратная связь от бизнеса позволяет нам развивать продуктовую линейку в соответствии с трендами рынка и конкретными потребностями предпринимателей. В рамках принятой новой стратегии корпорации мы продолжим расширять возможность бизнеса по получению лизинговой поддержки. Мы планируем расширить географию получателей поддержки, внедрить ряд новых услуг", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

На рынке ставка по лизинговым продуктам корпорации для малого бизнеса находится на минимальном уровне: 6% для отечественного оборудования и 8% - для зарубежного оборудования.