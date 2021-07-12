Титов: большинство регионов применяют высокую ставку по налогу на имущество организаций

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Большинство регионов России используют ставку в 2% по налогу на имущество организаций. Об этом говорится в ежегодном докладе уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, представленном в понедельник президенту России Владимиру Путину.

"Субъектам РФ предоставлена возможность устанавливать налоговые ставки и дополнительные налоговые льготы в отношении налога на имущество организаций, а представительным органам муниципальных образований - в отношении налога на имущество физических лиц, в том числе ИП. Практика регионов по установлению ставок по имущественным налогам в отношении объектов недвижимости показывает, что ставки по налогу на имущество организаций были снижены только примерно в половине субъектов РФ (около 40 субъектов), порядка 45 регионов используют максимальную ставку в 2% без каких-либо изъятий либо с минимальными изъятиями для бизнеса", - говорится в докладе.

В то же время среди малых и средних предприятий специальные налоговые режимы применяются только в 13% регионов (11 субъектах). "Сложившаяся крайне неоднородная практика установления и применения пониженных ставок по имущественным налогам создает риски неравных конкурентных условий для разных категорий налогоплательщиков, являющихся собственниками помещений в аналогичных объектах недвижимости, и препятствует формированию благоприятных условий для стимулирования инвестиционной деятельности предпринимателей", - отмечается в материалах.

В докладе предлагается ввести единый подход к снижению ставок на имущество. В частности, при расчетах учитывать площадь и кадастровую стоимость объектов, сроки ввода в эксплуатацию недвижимости. А также, например для организаций и индивидуальных предпринимателей в отдаленных сельских территориях, установить ставку по налогу на имущество не более 0,3%.

Согласно анализу, за 2016-2019 годы общая кадастровая стоимость объектов, подлежащих налогообложению по кадастровой стоимости, выросла на 39% - до 8,6 трлн рублей за счет переоценки и вовлечения новых объектов в налогооблагаемую базу. В то же время сумма налога, исчисленного по кадастровой стоимости, увеличилась на 106% - до 138 млрд рублей. В докладе отмечается, что увеличение кадастровой стоимости объектов приводит к непропорциональному росту налоговой нагрузки на предпринимателей.