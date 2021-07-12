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Путин: от уменьшения количества проверок малого и среднего бизнеса хуже не стало

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов отметил, что контрольно-надзорные функции в стране избыточны

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Уменьшение количества проверок малого и среднего бизнеса не привело к ухудшению ситуации, констатировал президент России Владимир Путин на встрече в понедельник с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Титов напомнил о решении продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. На его взгляд, "это сработало".

"Хуже не стало", - согласился глава государства. "Да, ничего не произошло - никаких ни катастроф, ни отравлений массовых, ничего. То есть мы видим, что контрольно-надзорные функции у нас в стране явно избыточны и их можно снижать", - отметил уполномоченный.

Он сообщил, что поэтому просит продлить мораторий на проверки малого и среднего бизнеса до 2022 года.

Мораторий на проверки был введен в качестве одной из мер поддержки бизнеса в период пандемии коронавируса. Запрет не касается внеплановых проверок, которые проводятся по причине возможного нанесения вреда здоровью, угрозы жизни, возникновения ЧП.

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