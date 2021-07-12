Путин попросил Титова оценить эффективность мер по поддержке бизнеса в пандемию

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече в понедельник с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым попросил его дать оценку эффективности мер, которые принимались для поддержки бизнеса на фоне пандемии.

"Я знаю, что вы пришли с докладом о том, что сделано за прошедший год вами как главным защитником интересов прав предпринимателей", - сказал глава государства в начале встречи. Он заверил, что обязательно посмотрит представленные ему данные и предложит их прокомментировать.

"Но попросил бы вначале просто дать вашу оценку того, насколько эффективны были меры по поддержке бизнеса, предпринимательства за прошедший непростой пандемийный период", - добавил президент.

Путин при этом обратил внимание на то, что Титов принес в качестве доклада две большие подшивки бумаг.

"Вы прям как заправский бюрократ - столько бумаг", - заметил глава государства, указав на папки. "К сожалению, проблем пока много, поэтому и доклад большой", - пояснил в ответ бизнес-омбудсмен.