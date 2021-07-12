Лидер пропрезидентской партии Молдавии заявил о необходимости обсудить с РФ вопрос по газу

КИШИНЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Глава пропрезидентской Партии действия и солидарности Игорь Гросу заявил, что Молдавии необходимо обсудить с Россией вопрос газовых поставок.

"Мы хотим иметь очень конкретные, корректные торговые отношения [с Россией] <...> Проблема или досье по снабжению газом - это другой вопрос, который мы должны и готовы обсудить и выстраивать нормальные и прагматичные взаимоотношения с Российской Федерацией. Вот этого мы желаем, мы готовы к сотрудничеству", - сказал он в понедельник ТАСС.