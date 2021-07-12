{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лидер пропрезидентской партии Молдавии заявил о необходимости обсудить с РФ вопрос по газу

Лидер партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Лидер партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу
© Гавриил Григоров/ТАСС

КИШИНЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Глава пропрезидентской Партии действия и солидарности Игорь Гросу заявил, что Молдавии необходимо обсудить с Россией вопрос газовых поставок.

"Мы хотим иметь очень конкретные, корректные торговые отношения [с Россией] <...> Проблема или досье по снабжению газом - это другой вопрос, который мы должны и готовы обсудить и выстраивать нормальные и прагматичные взаимоотношения с Российской Федерацией. Вот этого мы желаем, мы готовы к сотрудничеству", - сказал он в понедельник ТАСС.

Теги
РоссияМолдавия
"Яндекс.Новости" запустят дайджест новостей с монетизацией для СМИ
Сервис также намерен бороться с кричащими заголовками и накрутками
Читать полностью