В Северной Осетии численность безработных сократилась на 33,5% с начала года

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 июля. /ТАСС/. Численность безработных в Северной Осетии сократилась с начала года на 33,5% - до 12,9 тыс. человек. Об этом сообщила ТАСС в понедельник председатель комитета республики по занятости населения Альбина Плаева.

"Ситуация на рынке труда республики с начала года демонстрирует устойчивую положительную тенденцию. Если численность безработных граждан на 1 января 2021 года исчислялась 19,4 тыс. человек, то на 1 июля снижение произошло на 33,5% - до 12,9 тыс. человек. Соответственно, уровень регистрируемой безработицы планомерно снижается и на 1 июля составил 4,6%", - сказала Плаева.

По ее словам, в пик пандемии на 30 сентября прошлого года уровень безработицы составлял 8,8%, а на учете в службе занятости состояло больше 27 тыс. человек.

С начала года работу нашли 2 145 жителя региона, что в четыре раза превышает аналогичный показатель прошлого года и вдвое - показатель 2019 года. Этого удалось добиться в том числе благодаря программе Министерства труда и социальной защиты РФ "Борьба с бедностью" общим объемом 151 млн рублей. Она дала возможность обеспечить занятость более 1 тыс. малоимущих граждан. На сегодня в рамках мероприятия "Поиск работы" около 350 малоимущих граждан уже трудоустроены с заключением социальных контрактов. До конца года с целью достижения установленного показателя работа будет продолжена.

Также по нацпроекту "Демография" 481 человек прошел профессиональное обучение и получил дополнительное образование. В частности, это представители старшего поколения и молодые женщины, находящиеся в отпусках по уходу за детьми.

Стажировки за счет государства

Кроме того, для снижения безработицы ежегодно в республиканском бюджете предусматриваются средства в сумме около 18-20 млн рублей на реализацию мероприятий активной политики занятости. На сумму более 7,5 млн рублей ежегодно 150 выпускников имеют возможность получить свой первый трудовой опыт благодаря организации стажировок на рабочих местах на срок до полугода.

"Мероприятие очень востребовано как работодателями, так и выпускниками. Считаем, что этот кейс необходимо тиражировать и расширять объемы, в том числе за счет федеральных средств. Около 1 000 подростков в возрасте от 14 до 18 лет обеспечены с начала года временными рабочими местами, до окончания летних каникул их численность превысит 1 100. Со стороны республиканского бюджета для материальной поддержки подростков в период временной занятости предусмотрено 2,5 млн рублей", - пояснила Плаева.

Кроме того, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным перед субъектами была поставлена задача по восстановлению численности занятого населения до уровня IV квартала 2019 года к IV кварталу 2021 года. В соответствии с поручением Министерством труда и социальной защиты РФ Северной Осетии определена цель по достижению численности занятого населения к концу 2021 года - 273,3 человек, которая уже достигнута по состоянию на 1 апреля.

"Однако, несмотря на то, что поручение выполнено досрочно, усилия органов власти будут направлены на сохранение и дальнейший рост численности занятого населения и достижение целевых показателей реализуемых государственных программ", - заключила Плаева.