Эксперты считают, что индекс Мосбиржи не сможет преодолеть 4000 пунктов в ближайшие сессии

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Индекс Мосбиржи вряд ли сможет преодолеть ориентир в 4000 пунктов на ближайших торговых сессиях, считают опрошенные ТАСС эксперты. При этом поводов для выхода вниз за пределы растущего тренда также пока недостаточно, добавили они.

"С одной стороны, рублевый показатель все еще находится в продолжении восходящего тренда и торгуется в 1-1,5% от рекордных отметок. Однако в то же время отметим нервозность многих участников рынка, спешащих фиксировать длинные позиции при любом негативном поводе или даже намеке на его появление", - рассказал начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

Позитив для российских активов в начале недели последовал с азиатских торгов после неожиданного снижения ЦБ Китая нормы резервирования, добавила руководитель отдела анализа акций "Финам" Наталья Малых. Вместе с тем, условия для фиксации прибыли создают коррекция цен на нефть, приближение нового статистического отчета по инфляции в США и непростая эпидемиологическая ситуация.

Прогноз на неделю

Осторожность российских участников может сохраниться, при этом направление движения на Московской бирже будет определять внешний фон. "Уже во вторник выйдет индекс потребительских цен в США за июнь, который может изменить динамику рынков на среднесрочном горизонте. Если данные покажут дальнейшее ускорение инфляции выше ожиданий, это ударит по большинству биржевых активов, в том числе сырьевым. Это обусловлено тем, что такая статистика увеличит вероятность более раннего ужесточения монетарной политики ФРС", - пояснил Карпунин.

Инвесторы также обратят внимание на данные по торговому балансу и ценам производителей в России, данные по торговому балансу, промпроизводству, розничным продажам, безработице, индексу цен на жилье в Китае, в США - на данные по промпроизводству и розничным продажам, добавил начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

В то же время главным международным экономическим событием станет заседание Банка Японии, считает эксперт. "Ставка может быть сохранена на отрицательном уровне. Но не исключено, что это в последний раз за пять лет, и по окончании Олимпиады (что в условиях пандемии оказывает нагрузку на экономику) регулятор может перейти к ужесточению ДКП", - рассказал он, добавив, что причиной тому может стать инфляционное давление, а переход японского регулятора к положительным ставкам станет шоком для финансовых рынков,

Корпоративный сектор

Начало сезона отчетности за второй квартал и их первые результаты определят динамику и настроения на глобальных площадках, считает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал инвестиции" Владимир Потапов. Первыми будут традиционно отчитываться американские банки - в фокусе результаты крупнейших финансовых институтов, в частности Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Morgan Stanley, Bank of New York. "Мы считаем, что велик риск того, что рост прибыли банков может не оправдать ожиданий рынка - в этом случае снижение аппетитов к риску у инвесторов продолжится", - пояснил Потапов.

На российском рынке основное внимание инвесторов будет обращено на публикацию операционных результатов сталелитейных компаний. "Возможно, мы увидим опережающую динамику сектора на фоне новостей о вероятном послаблении экспортной пошлины. Дополнительным позитивным фактором будет являться финансовая отчетность ("Северсталь" - 16 июля, ММК и НЛМК - следующая неделя), по результатам которой компании могут объявить высокие дивиденды", - также считает Потапов.

Также на этой неделе пройдет дивидендная отсечка у акций "Газпрома". "Дивидендный "гэп" может быть закрыт достаточно быстро на фоне высоких цен на газ. Негативно на восстановление акций могут повлиять геополитические факторы и рост случаев коронавирусной инфекции", - рассказал представитель ВТБ.

Среди крупных компаний закрытие реестров пройдет и в бумагах "АФК Системы", ВТБ, ФСК "ЕЭС", "Россетей", "Транснефти", "Сургутнефтегаза". По оценкам "БКС Мир инвестиций", в сумме дивидендные "гэпы" этих компаний могут отнять у индекса Мосбиржи 0,8-0,9%, или 30-35 пунктов.

Прогнозы и индексу Мосбиржи по рублю

В "Фридом Финанс" считают, что в ближайшую неделю российские инвесторы могут увеличить спрос на страховку от коррекции. Аутсайдерами станут акции финсектора и рублевые ОФЗ, а ETF на золото и еврооблигации могут выйти в лидеры роста. Прогноз компании по индексу Мосбиржи - диапазон 3800-3900 пунктов. По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи может завершить неделю в районе 3800-3850 пунктов, РТС - около 1600-1630 пунктов.

Рубль при этом ослабевает по отношению к доллару и евро на фоне неопределенности, нависшей над нефтяным рынком из-за отсутствия консенсуса относительно дальнейшего снижения квот на добычу нефти в рамках ОПЕК+, а также продления самой сделки, рассказал аналитик "Финам" Андрей Маслов. Давление оказывает и укрепление доллара из-за ожиданий сворачивания программы покупки активов ФРС США и роста ключевой ставки в 2022 году.

Негативно сказывается и нарастающее напряжение, связанное с развитием ситуации в Афганистане. В "Финаме" ждут, что в ближайшую неделю российская валюта будет находиться в коридоре 88-89 рублей за евро и 73,50-75,50 рубля за доллар.