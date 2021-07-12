В Крыму считают, что авиарейсы из Белоруссии будут востребованы туристами

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Прямые рейсы из Белоруссии в Крым будут востребованы туристами, с каждым годом их загруженность будет только возрастать. Таким мнением в понедельник поделился с ТАСС председатель комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрий Гемпель.

Ранее в понедельник глава МИД Белоруссии Владимир Макей не исключил возможности прямого авиасообщения с Крымом, если это будет целесообразно. Он отметил, что это должно быть выгодно "для общества, для страны, для государства". Макей добавил, что при решении этого вопроса власти Белоруссии будут учитывать и иные аспекты, связанные с возможным введением санкций.

"Мое глубокое убеждение в том, что рейсы будут 100% востребованы. Ведь в Крыму у нас было огромное количество отдыхающих из Белоруссии. Граждане Белоруссии хотят, чтобы такие рейсы были. Поэтому я думаю, что мнение граждан Белоруссии здесь должно быть ключевым, - сказал Гемпель, отметив, что "с каждым годом востребованность этих рейсов, безусловно, будет возрастать".

Собеседник агентства напомнил, что в Крыму проживает большая белорусская диаспора, около 70 тыс. человек, которые имеют устойчивые связи с Белоруссией. "В основном [летают в Белоруссию] через Москву, что, конечно, затрудняет передвижение, повышает стоимость перелета и создает определенные трудности для граждан Белоруссии", - сказал Гемпель, отвечая на вопрос, каким транспортом сейчас белорусы добираются в Крым.

Он добавил, что ранее представители общественности также поднимали вопрос о прямом авиасообщении между Крымом и Ереваном (Армения). Гемпель отметил, что сегодня в Крыму проживает около 30 тыс. армян.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики и российская сторона проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. По словам Лукашенко, он обсуждал этот вопрос с президентом РФ.