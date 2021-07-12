Qatar Airways возобновит рейсы между Петербургом и Дохой с 23 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Авиакомпания Qatar Airways с 23 июля планирует возобновить регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и столицей Катара Дохой. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе в управляющей аэропортом Пулково компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).

"Компания "Воздушные ворота Северной Столицы", управляющая аэропортом Пулково, сообщает о возобновлении рейсов авиакомпании Qatar Airways из Санкт-Петербурга в Доху", - говорится в сообщении.

Как пояснили в компании, перелеты будут выполняться с частотой два раза в неделю - по пятницам и воскресеньям. Маршрут будут обслуживать самолеты Airbus A320, которые вмещают более 120 пассажиров.

В сообщении со ссылкой на руководство Qatar Airways Group отмечается, что авиакомпания продолжает процесс восстановления сети в РФ, в марте этого года был возобновлен маршрут Москва - Доха .

Авиакомпания Qatar Airways - национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в Дохе. Она выполняет рейсы по более чем 150 пунктам назначения, из которых все являются международными. Первый прямой авиарейс Qatar Airways по маршруту Доха - Санкт-Петербург совершил посадку в аэропорту Пулково 19 декабря 2017 года.