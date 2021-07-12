В Минцифры сообщили, что каждый четвертый родитель России уже оформил "школьную" выплату

МОСКВА, 12 июля./ТАСС/. Каждый четвертый родитель России уже оформил "школьную" выплату, сообщили в Минцифры со ссылкой на главу ведомства Максута Шадаева.

Он отметил, что из 12,5 млн родителей, которые получили рассылку от портала Госуслуг с предзаполненными документами на "школьную" выплату, отправку заявлений подтвердили 3,3 млн родителей, воспитывающих 4,6 млн детей.

"Механизм, который мы протестировали, показал эффективность и удобство для пользователей. По нашим данным, среднее время проверки заявления занимает менее минуты, если пользователь не меняет расчетный счет", - сказал Шадаев.

Ранее в Минцифры сообщали, что портал Госуслуг разослал уведомления 12,5 млн родителям, имеющим право на получение выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей школьного возраста. В министерстве добавляли, что в случае если пользователь не получил уведомление и не отправлял ранее заявления через портал - он сможет самостоятельно заполнить заявление на портале Госуслуг начиная с 15 июля.

Ранее Шадаев сообщал, что Минцифры и Минтруд опробуют новый механизм проактивного уведомления пользователей портала госуслуг о новых единовременных выплатах.