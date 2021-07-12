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WSJ: ByteDance отложила IPO TikTok из-за вопросов кибербезопасности

Компания также приостановила листинг из-за того, что весной у нее не было финансового директора

ТАСС, 12 июля. Китайская компания ByteDance, владеющая соцсетью TikTok, отложила на неопределенный срок первичное размещение акций (IPO) после того, как власти КНР обязали ее устранить риски для безопасности данных. Об этом сообщает в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Основатель компании Чжан Имин решил отложить планы по потенциальному IPO в конце марта после встреч с представителями регуляторов по вопросам киберпространства и ценных бумаг, где компании было предложено сосредоточиться на устранении рисков, связанных с безопасностью данных, и других проблемах. Согласно изданию, компания также приостановила листинг из-за того, что в тот период у нее не было финансового директора.

В Управлении по вопросам киберпространства КНР и Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая не ответили на запросы The Wall Street Journal о комментариях.

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