КС запретил штрафовать за валютные операции для спасения денег из-за иностранных санкций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) России постановил, что нормы Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и закона о валютном контроле не позволяют привлекать к ответственности валютного резидента России за валютные операции, направленные на спасение собственных денег в иностранных банках из-за введенных в отношении РФ иностранных санкций. Об этом говорится в постановлении КС.

"Признать взаимосвязанные положения части 1 статьи 15.25 КоАП РФ, частей 4 и 5 статьи 12 федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" не противоречащими Конституции РФ, они не предполагают привлечения к административной ответственности валютного резидента РФ за действия, которые при обычных условиях могут быть признаны незаконной валютной операцией, когда их необходимость вызвана реальным риском лишиться валютных ценностей или утратить на неопределенный срок контроль над ними в связи с тем, что иностранное государство применило ограничительные меры против России", - говорится в документе.

В постановлении также отмечается, что такая валютная операция должна быть направлена "на восстановление положения, которое имело место до начала ее совершения".

История жалобы

Ранее в КС обратился гражданин России Николай Кузнецов, который в 2014 году решил совершить перевод почти $616 тыс. из Транскапиталбанка, где у него был вклад, на счет отца в Мособлбанк, однако деньги в него так и не поступили. Он начал разбираться в случившемся и узнал, что валютный перевод осуществлялся через счет в банке в США и деньги были заблокированы по указанию Управления по контролю за иностранными активами казначейства США, так как Мособлбанк оказался под американскими санкциями.

Кузнецов начал судиться с Транскапиталбанком в России, требуя от него вернуть деньги и указывая, что средства были заблокированы по вине данного банка, так как его сотрудники должны были знать о санкциях и последствиях. Мосгорсуд счел санкции "обстоятельствами непреодолимой силы", которые освободили банк от ответственности. После этого Кузнецов начал переписку с казначейством и администрацией президента США, а также с американским банком с просьбами вернуть его деньги, и в итоге через два года банк согласился перевести их на его счет в Лондоне, а затем он перевел их в Россию. Однако в 2017 году налоговая служба РФ возбудила в отношении Кузнецова административное дело за совершение незаконных валютных операций. Ведомство посчитало, что он в обход своих счетов в России перевел из американского банка в английский деньги и назначило ему наказание в виде штрафа в 31 млн рублей.

Кузнецов попробовал оспорить данное решение в московском суде, ссылаясь на то, что он несколько лет жил в Великобритании и не является налоговым резидентом России, однако он отклонил его жалобу, так как заявитель по российскому паспорту зарегистрирован в Москве. После этого Кузнецов также обращался в Банк России с просьбой дать характеристику данному переводу денег, и ЦБ в ответном письме сообщил, что такую операцию можно считать законной. Затем Кузнецов написал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Конституционный суд России.

Заявитель посчитал, что названные нормы законов позволяют привлекать граждан к административной ответственности за совершение валютных операций, прямо разрешенных законом, и при этом применять к гражданам чрезмерное и не отвечающее степени общественной опасности содеянного наказание, размер которой одинаков для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. КС также указал, что суды общей юрисдикции обязаны пересмотреть решения в отношении Кузнецова с учетом данного постановления.