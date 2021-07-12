Евгений Потапов заменит Максима Харина в совете директоров Petropavlovsk

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Евгений Потапов заменит Максима Харина в совете директоров золотодобытчика Petropavlovsk в качестве представителя от основного акционера компании - "Южуралзолота" Константина Струкова. Об этом говорится в сообщении Petropavlovsk.

"Совет директоров Petropavlovsk рад объявить о назначении Евгения Потапова неисполнительным директором с 12 июля 2021 года. Потапов был номинирован директором Petropavlovsk компанией "Южуралзолото", крупнейшим акционером компании. Он заменит Максима Харина, который незамедлительно покинул совет директоров", - сказано в сообщении.

Потапов с июля 2020 года занимает должность вице-президента по развитию и стратегии "Южуралзолота".

Petropavlovsk - одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России, ее основные активы сосредоточены в Амурской области.

Основной акционер золотодобытчика - компания "Южуралзолото" Константина Струкова и его семьи, владеющая 27,06% акций.