Силуанов заявил о риске перегрева экономики из-за длительного сохранения антикризисных мер

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Продолжительное сохранение антикризисных мер может привести к перегреву экономики с сопутствующим накоплением дисбалансов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на очередном заседании финансового трека G20.

"Видим в этом риск для мировой экономики. Продолжительное сохранение антикризисных мер может привести к перегреву экономики с сопутствующим накоплением дисбалансов", - сказал Силуанов, слова которого приводятся на сайте Минфина РФ.

Он отметил, что экономическая политика по выходу из кризиса одних государств напрямую оказывает влияние на другие, в результате чего некоторые страны на фоне ускорения инфляции уже приступили к нормализации денежно-кредитной политики, а другие сохранили меры экономического стимулирования.

По словам Силуанова, в настоящее время уже формируются повышенные инфляционные ожидания, в том числе в результате бюджетного стимула, что вызывает необходимость более быстрого ужесточения политики в других странах, важно как можно быстрее обеспечить нормализацию денежно-кредитной и бюджетной политики согласно темпам восстановления экономики и нарастания инфляционного давления."Последующая нормализация или даже ужесточение политики приведет к необходимости реагировать на изменения на валютных, финансовых и сырьевых рынках. Все эти факторы будут создавать дополнительную волатильность на рынках и, вероятно, вносить отрицательный вклад в мировой экономический рост", - добавил глава Минфина РФ.

По данным Минфина, в ходе сессий G20 участники отметили, что восстановление мировой экономики происходит динамичнее, чем ожидалось - МВФ улучшил прогноз по темпам роста мировой экономики в 2021 и 2022 годах до 6% и 4,4% соответственно (по сравнению с апрельским прогнозом на уровне 5,5% и 4,2% соответственно). Наблюдается расхождение в темпах экономического роста развитых и развивающихся стран в зависимости от динамики вакцинации от COVID-19, заболеваемости и оказываемых мер поддержки. При этом 10 стран "двадцатки" уже имеют текущую инфляцию выше своих целевых уровней, подчеркивают в Минфине.

Климатическая повестка

Согласно материалам Минфина, борьба с изменением климата остается ключевым приоритетом и сквозной темой повестки "Группы 20", а главы финансовых ведомств согласились с тем, что для успешного решения этой насущной проблемы необходим глобальный и в то же время гибкий подход к углеродному регулированию. Силуанов отметил, что "необходимо сформулировать в "двадцатке" основные принципы многостороннего сотрудничества по "зеленой" повестке для обеспечения прозрачности, открытого взаимодействия между партнерами, отсутствия дискриминации и зафиксировать их в итоговых документах "Группы 20".

Налогообложение корпораций

Как отмечают в Минфине, страны G20 объявили о достижении исторической договоренности по пакету реформ налогообложения прибыли международных групп компаний (МГК).

Министры одобрили ключевые компоненты двух основных принципов, касающихся пересмотра правил определения экономической взаимосвязи и распределения прибыли и установления глобальной минимальной ставки налогообложения для транснациональных компаний, добавили в министерстве. При этом окончательные формулировки этих договоренностей будут готовы к саммиту лидеров "Группы 20" в октябре 2021 года.

По словам Силуанова, введение первого за историю налогообложения по своей природе наднационального налога неизбежно приведёт к появлению и наднационального механизма разрешения споров. "Механизмы разрешения трансграничных налоговых споров по налогу на прибыль организаций уже предусмотрены в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения, разрешение же внутренних споров по этим налогам - это суверенное право каждой страны, и мы должны его уважать. При установлении глобальной минимальной ставки налогообложения для транснациональных компаний важно учитывать, что налоги - это инструмент стимулирования инвестиционной деятельности, создания новых рабочих мест, инвестиций. И при этом важно помнить о низконалоговых юрисдикциях", - сказал он.