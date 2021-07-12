Производители ожидают сохранения оптовых цен на подсолнечное масло

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Масложировой союз ожидает сохранения в следующем сезоне оптовых цен на подсолнечное масло в размере 95 рублей за литр. Об этом ТАСС сообщил глава союза Михаил Мальцев.

"В настоящее время оптовые цены на подсолнечное масло пришли в равновесие со стоимостью бутылки масла на полке в районе 95 рублей за литр, как зафиксировано в соглашении [между производителями и ретейлерами], и останутся на этом уровне в течение следующего сезона", - сказал он.

По его словам, стоимость семян подсолнечника напрямую связана с мировыми ценами на продукцию переработки из него - подсолнечное масло и шрот. Наблюдается падение мировых цен на все растительные масла, в том числе на подсолнечное. "В марте 2021 года стоимость подсолнечного масла доходила до $1557 за тонну на условиях FOB [продавец выполняет свои условия, когда груз пересекает борт судна в порту погрузки] в портах Черного моря, к июню она снизилась на 25% до $1170 за тонну", - сообщил Мальцев.

Мальцев также отметил, что под давлением экспортных котировок, с учетом прогноза "отличного урожая" подсолнечника в этом сезоне на уровне 16 млн тонн и благодаря введению демпферной пошлины на экспорт подсолнечного масла, цены на внутреннем рынке тоже пошли вниз.

"Сегодня закупочная цена на семена подсолнечника находится в районе 35 тыс. рублей за тонну. В новом сезоне, по нашим прогнозам, цены на подсолнечник будут примерно 30-35 тыс. руб./тонну, с учетом действия заградительной пошлины для семян подсолнечника, которая позволит сохранить сырье для переработки внутри страны, можно ожидать стабильный уровень цен на подсолнечное масло на внутреннем рынке", - считает глава союза.