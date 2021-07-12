Пять омских предприятий получат комплексные экологические разрешения

ОМСК, 12 июля. /ТАСС/. Пять предприятий в Омске, жители которого пожаловались во время прямой линии президенту РФ Владимиру Путина на неблагоприятную экологическую обстановку, получат до 2022 года комплексные экологические разрешения (КЭР), сообщается в понедельник на сайте правительства Омской области. На основе этих разрешений организации будут проводить модернизацию производств с использованием лучших доступных технологий, направленных на снижения воздействия на экологию.

Житель Омска и экоблогер Владимир Лифантьев во время прямой линии с Путиным сообщил, что местные жители не почувствовали эффекта от реализации в регионе нацпроекта "Экология". Люди вынуждены дышать воздухом, в котором превышены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, в регионе высокий уровень легочных заболеваний.

"Пять омских промышленных объектов первыми получат комплексные экологические разрешения. Среди них - два объекта энергетики, очистные сооружения канализации, а также два предприятия нефтехимии и нефтепереработки. <…> Комплексное экологическое разрешение (КЭР) станет основой для начала модернизации производств на принципах экологизации и использование наилучших доступных технологий", - говорится в сообщении.

По словам министра природных ресурсов и экологии Омской области Ильи Лобова, все эти предприятия являются объектами первой категории по воздействию на экологию, но являются ключевыми для региона. "От них зависит инфраструктурное обеспечение миллионного города, и они также являются крупнейшими налогоплательщиками, - приводит слова Лобова пресс-служба. - Комплексное экологическое разрешение позволит создать условия для технологического перевооружения производственных и обслуживающих объектов, повышения их конкурентоспособности и существенного снижения негативного воздействия на окружающую среду".

По данным пресс-службы, одним из них является завод "Омский каучук". На предприятии уже ведется работа по подготовке заявки на получение разрешения. Пакет документов будет включать в себя расчеты технологических нормативов, постоянно и временно разрешенных нормативов выбросов, сбросов и образования отходов, проекты программ производственного контроля и повышения экологической эффективности. Остальные предприятия не указаны.

О КЭР

К 2022 году 300 российских промышленных объектов РФ обязаны получить новые разрешения на выбросы и сбросы загрязняющих веществ. Путин в послании Федеральному собранию заявил 15 января, что не менее 80 из 300 крупнейших предприятий-загрязнителей должны до конца года перейти на наилучшие доступные технологии (НДТ), что снизит их вредные выбросы. Внедрение на предприятиях наилучших доступных технологий является одной из целей национального проекта "Экология".

НДТ представляет собой технологию производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, определяемую на основе современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны окружающей среды. Регулирование на основе принципов НДТ означает постановку экономически обоснованных целей по внедрению ресурсосберегающих и безотходных производств, технологическому перевооружению, формированию конкурентоспособной промышленности, обеспечивающей переход экономики государства от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития.