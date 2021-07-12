Ставрополье начало поставлять растительное масло в ОАЭ, Китай, Катар и другие страны

СТАВРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Ставропольский край в 2021 году расширил географию экспортных поставок растительного масла. Продукцию начали экспортировать в ОАЭ, Китай, Катар, Непал, Ливан и Сенегал, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Минсельхоза края.

"Если ранее ставропольское масло отгружалось в 17 стран мира, то в этом году количество внешнеэкономических партнеров Ставрополья пополнилось такими странами, как Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Катар, Непал, Ливан, Сенегал. В этой нише сменился топ-покупателей: ранее это были Иордания, Грузия и Армения, а по итогам первого полугодия - ОАЭ, Грузия, Китай", - приводятся в сообщении слова и.о. министра сельского хозяйства края Владимира Ситникова.

По данным министерства, Ставрополье является крупнейшей сельскохозяйственной базой по возделыванию подсолнечника. "В первом полугодии 2021 наибольший рост объемов экспорта [продукции АПК в Ставропольском крае] демонстрирует масложировая продукция - поставки за рубеж увеличены в 1,5 раза в сравнении с прошлым годом: экспортировано более 30 тыс. тонн продукции на сумму $27,1 млн", - цитирует пресс-служба Ситникова.

Ранее в краевом правительстве журналистам сообщали, что ставропольская продукция переработки представлена более чем в 60 странах. Она занимает прочные позиции в странах бывшего СНГ, Ближнего Востока и Африки, а последние два года освоен рынок Юго-Восточной Азии и Восточной Африки. Ставропольские экспортеры расширяют присутствие также на Гаити, Мальдивах, Филипиннах, в Гане и Мозамбике.