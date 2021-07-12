"РЖД Логистика" за шесть месяцев 2021 года увеличила объемы контейнерного транзита на 61%

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Объем транзитных контейнерных перевозок АО "РЖД Логистика" по направлению Китай-Европа-Китай в январе-июне 2021 года составил 121,8 тыс. ДФЭ, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 60,6%, следует из сообщения компании.

Транзитные перевозки из Европы в Китай, осуществленные компанией, за период возросли на 81% по отношению к показателю 2020 года и достигли 43,6 тыс. ДФЭ. Объем контейнерных перевозок в транзитных сервисах "РЖД Логистики" из Китая в станы Европы составил 78,1 тыс. ДФЭ (+51%).

"РЖД Логистика" создана в 2010 году для развития логистического направления бизнеса РЖД. Компания обеспечивает сервис перевозки, хранения и экспедирования груза по всему миру, занимается организацией цепочек поставок, комплексным логистическим обслуживанием промышленных предприятий, а также перевозками мелких партий груза. По итогам 2020 года объем контейнерных перевозок превысил показатель 2019 года на 53% и составил 250,7 тыс. ДФЭ. Транзит достиг 205,1 тыс. ДФЭ. Транзитная перевозка грузов в контейнерах из Китая в страны Европы увеличилась более чем на 55%, до 133,8 тыс. ДФЭ. Из Европы в КНР отправлено 71,3 тыс. ДФЭ (+50%).