На Украине призвали правительство запретить вывоз металлолома из страны

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Объединение трубных заводов Украины "Укртрубопром" просит премьер-министра страны Дениса Шмыгаля ввести мораторий на экспорт металлолома с Украины до 2024 года. Письмо с таким требованием на имя главы правительства в понедельник публикует агентство Украинские новости.

"С целью обеспечения дальнейшего развития <...> отрасли, экономического роста и национальной безопасности Украины в целом просим <...> поддержать позицию национальной трубной индустрии и рассмотреть возможность скорейшего внедрения временного запрета экспорта металлолома с Украины до 31 декабря 2023 года", - говорится в документе.

В нем указано, что за пять месяцев 2021 года экспорт лома черных металлов увеличился в девять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 143 тыс. тонн, а при таких темпах внешние поставки в этом году могут превысить 1,5 млн тонн. Это, подчеркивается в письме, приведет к снижению производства стали и изделий из металла, а также машиностроительной продукции. Уменьшение экспорта готовой продукции приведет к потере 1,4 млрд долларов валютной выручки.

"Все это будет иметь негативный мультипликативный эффект на ВВП Украины, снижение темпов роста которого составит 0,4%, а украинская экономика потеряет 25 тыс. рабочих мест", - делают вывод авторы письма.

В объединении заявили, что в 2020 году года украинская трубная отрасль оказалась "в затруднительном положении" из-за падения цен на нефть и коронавирусных ограничений, что существенно сократило спрос на стальные трубы на мировых рынках. Отмечается, что в прошлом году производство на трубных заводах страны уменьшилось почти на 25% до 538 тыс. тонн, негативная тенденция продолжилась и в 2021 году. По итогам первого квартала 2021 года производство стальных труб на Украине сократилось на 4,7%, до 129,1 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.